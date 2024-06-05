شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9040 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ مساء أمس، وحتّى صباح الأربعاء، 15 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم المحامية نداء صلاح زوجة الأسير طاهر زغيبى من جنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين، لتبلغ حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، أكثر من 9040 فلسطينيا، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير - في بيان صحفي مشترك - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، جنين، قلقيلية، وأريحا، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت أمرـ الخليل، والتي تشهد عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، ولم يتسنّ التأكّد من حالات الاعتقال الفعلية حتّى اللحظة، علماً أنّ بلدة كفر مالك ـ رام الله شهدت اليوم أيضاً عمليات تحقيق ميداني للعشرات من أهالي البلدة.

واستمرت قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، ومصادرة الأموال والسيارات.

يُذكر أنّ المُعطيات المُتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.