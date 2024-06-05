شكرا لقرائتكم خبر عن التطويف المركزى السعودى يستهدف خدمة 1.8 مليون حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عثمان القزاز مدير مشروع التطويف المركزى السعودى إن أكثر من 1.8 مليون حاج سيستفيدوا هذا العام من خدمات برنامج التطويف.

وقال القزاز فى تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 200 مطوف يتم تدريبهم وتأهيلهم وترخيصهم من قبل الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة التطويف من أجل المساهمة مع شركات حجاج الخارج ومقدمي الخدمة لتفويج الحجاج بشكل منظم إلى المسجد الحرام وإرشادهم للطريقة الصحيحة لأداء الطواف ومرافقتهم كذلك في الطواف.

وأضاف أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحوكمة عملية تفويج الحجاج من وإلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم بحيث يقوم مقدم الخدمة بتسجيل حجاجه الراغبين في أداء الطواف والوقت المثالي ويرافقهم أثناء ذلك مطوف يجيد لغتهم.

وأوضح أن التطويف المركزي يهدف إلى راحة الحجاج والتيسير عليهم، حيث يواصل المشروع تقديم خدماته للعناية بتفويج الحجاج لطواف القدوم، وتعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج لتوعيتهم وإرشادهم قبل وأثناء وبعد التوجه للمسجد الحرام.