شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. عملية جراحية للقلب باستخدام روبوت فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت عملية جراحية للقلب باستخدام الروبوت للمرة الأولى في إحدى المستشفيات السعودية، وأجريت لمريض خمسيني كان يعاني من ذبحة في الصدر.

وبحسب موقع الحرة، تمت العملية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وتمكن الفريق الطبي في مركز القلب بالمستشفى المذكور من "إجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح باستخدام الروبوت الجراحى ".

وتم "زرع 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 سنة يعاني من ذبحة صدرية، وتبين من القسطرة التشخيصية للقلب وجود تضيق شديد جديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، ويعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول".

ويتيح الروبوت للجراحين إمكانية القيام بحركات دقيقة، مما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.