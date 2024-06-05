شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية العراقية: اعتقال "مجموعة جديدة" هاجمت علامات تجارية غربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية فى العراق ، الأربعاء، اعتقال "مجموعة جديدة" من الأشخاص بتهمة تنفيذ عمليات اعتداء طالت مطاعم ووكالات أجنبية في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقعها الرسمي إن أجهزتها الأمنية تمكنت من "إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عددا من المطاعم والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف البيان أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

وتابع البيان أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في "ملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني".

وكانت السلطات العراقية أعلنت، الثلاثاء، اعتقال أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد، بينهم أشخاص "ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية".