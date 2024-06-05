شكرا لقرائتكم خبر عن "كتب شعارات لداعش".. القصة الكاملة للهجوم على السفارة الأمريكية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت التحقيقات مع مهاجم السفارة الأمريكية في لبنان، أنه يدعى قيس عوض سوري الجنسية، وقد أتى من البقاع بمفرده، وأن ما قام به هو دعم لغزة.

وبحسب موقع الحرة، الخوذة التي كان يرتديها عوض كتبت عليها شعارات لداعش.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا بدا أنها تظهر مهاجما تغطيه الدماء يرتدي سترة سوداء كتب عليها داعش.

وانتشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسلحا قرب موقف سيارات قريب من مدخل السفارة الأمركية فى لبنان ، وهو يطلق النار من ما بدا أنها بندقية هجومية.

وأفاد مصدر أمني بـ"توقيف شقيق مطلق النار على السفارة الأمريكية في عوكر في بلدة عنجر في البقاع الأوسط".

وبحسب وكالة أسوشييتدبرس فإن أربعة مهاجمين شاركوا في الهجوم على السفارة الأمريكية، حيث استقلوا سيارة، وقام ثلاثة منهم بإطلاق النار، بينما كان الرابع يقود السيارة، وتمكنت قوات الأمن من قتل أحد مطلقي النيران، فيما أصيب الثاني الذي تم اعتقاله، بينما تمكن الثالث من الفرار ويبدو أن قائد السيارة هو الآخر تمكن من الهرب.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد حراس أمن السفارة، إضافة إلى أحد المهاجمين الذي أصبح في عهدة الجيش اللبناني بعد اعتقاله.