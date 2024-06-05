شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1445.. ضخ 400 طن يوميا من ماء زمزم المبرد بالحرم النبوى لخدمة الحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا خلال موسم حج هذا العام جهودها لتوفير ماء زمزم المبارك لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوى عبر كفاءات ميدانية تعمل على مدار الساعة للتأكد من كفاءة العمل عبر نقاط التوزيع في المسجد الحرام والمسجد النبوى وساحاتهم ومرافقهم الخارجية.

وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا خلال موسم حج هذا العام 400 طن يومياً وعبوات ماء زمزم مبردة على مدار الساعة والآلاف من الحافظات التي تحافظ على الماء المبارك باردًا، ليتمكن حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويطفئ ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة عطشهم بشرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لعبادتهم بالمسجد النبوي من خلال الخدمات المتكاملة والميسرة التي يحتاجون إليها داخل المسجد ومنها حافظات ماء زمزم المنتشرة في كافة ساحات وأروقة وأدوار المسجد النبوي.

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " إنها مباركة وإنها طعام طعم" فهي مباركة وماؤها مبارك كما أن ماء زمزم يعّد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام فماء زمزم لما شُرب له، كما أن له فضلاً كبيراً وعظيماً في استجابة الدعاء عند شربه.



تجهيز ماء زمزم



ماء زمزم للحجاج