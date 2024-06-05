شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: اهتمام كبير بذوى الإعاقة وكبار السن لتسهيل أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اهتمامها الكبير بالأشخاص ذوى الإعاقة ولكبار السن ورعايتهم وتقديم سبل الراحة لهم منذ وصولهم إلى البيت الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم .

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها توفر نقلاً ترددياً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لحظة وصولهم إلى المسجد الحرام وهي عربات جولف ترددية متواجدة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.

وأتاحت الهيئة خدمة العربات الكهربائية لأداء المناسك عبر تطبيق تنقل، من خلال إمكانية حجز العربة الكهربائية، مع إمكانية الوصول إليها عبر نقاط عدة، إضافة إلى توفير العربات اليدوية بموقعين، كما تم تخصيص مسارات رئيسية لدخول العربات اليدوية ، مصليات لكبار السن وذوي الإعاقة تم تجهيزها بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم.. حيث تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم.

وفي سياق متصل، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، جاهزية مسجد الحِل بالجعرانة لاستقبال ضيوف الرحمن.