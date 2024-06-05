شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرائق في بلدات بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء قصف بلدات وقرى جنوب لبنان.. فيما اندلعت حرائق كبيرة في بلدتي عيترون ومارون الراس، جراء القذائف الحارقة التي ألقتها قوات الاحتلال .



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية شنت قصفا فوسفوريا على خلة البلوط بين بلدتي حولا ومركبا بهدف إشعال النيران، مشيرة إلى تعرض أطراف بلدتي الوزاني والناقورة لقصف مدفعي.



وأضافت الوكالة اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل الحارقة على بلدة عيتا الشعب - البستان؛ مما أدى إلى اندلاع النيران، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بصاروخين استهدفت منطقة وادي العصافير في بلدة الخيام.