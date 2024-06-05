شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى سابق: هناك مَن يريد تدمير بلادنا باستهداف سفارة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني السابق، إن الهجوم الذي نفذ على السفارة الأمريكية، اليوم، هو محاولة لخلق ارتباك على مستوى الساحة اللبنانية التي ليست بحاجة إلى إرباكات إضافية، فلدينا في الأساس الكثير من الإرباكات على كل الأصعدة.

وأضاف الجراح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب بيانات الجيش فإن المهاجم ينتمي إلى تنظيم داعش، لكن لم يصدر شيء نهائي عن قيادة الجيش، ولم ينته التحقيق ولا يمكن وضعه إلا في سياق محاولة خلق إرباك أمني داخلي في لبنان.

أشار إلى أنه ربما الجهة التي تقف وراءه لا تريد للمبادرات على مستوى المنطقة التي ممكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكأن هناك من يريد توجيه رسالة للأمريكيين بأن هذا الفريق ليس راضيًا عن المحاولات العربية الأمريكية لوقف إطلاق النار.