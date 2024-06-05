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الخليج اليوم .. ترحيب سعودي باعتراف جمهورية سلوفينيا بدولة فلسطين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

 

وإذ تثمن الممكة حسب بيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس، قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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