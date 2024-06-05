الخليج اليوم .. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن.

وقال سفراء الاتحاد في بيان صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، في ختام زيارتهم لعدن: "نؤكد الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن".

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر، في بيانهم المشترك، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها في بناء السلام ومعالجة التحديات الاقتصادية.

سفراء الاتحاد في عدن

ودعا السفراء الأوروبيين إلى مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن.

كما حثوا على تضافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وشجع السفراء المجلس الرئاسي والحكومة على العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية، مع ضرورة "ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين".

وعقد السفراء الأوروبيون خلال زيارتهم لعدن مباحثات مع كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ووزراء التخطيط واعد باذيب والمالية سالم بن بريك، والكهرباء مانع بن يمين، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، كما عقدوا اجتماعا مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اطلعوا خلاله على عمل الهيئة في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة.