شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى لبنانى: حزب الله لم يستخدم سوى 20% من قدراته وإسرائيل تعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري اللبنانى، أنه عندما طورت إسرائيل أعمالها الحربية طور كذلك حزب الله، وكل ما يطور العدو أي عمليات يطور حزب الله، قائلا: "وصلنا إلى أن الخط الذي رسمه حزب الله وألزم العدو بعدم تجاوزه، اليوم يحاول العدو تجاوز هذا الاتجاه".

وأضاف العميد ناجي ملاعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، أنه يبدو أن حزب الله قادر على ملاقاة هجوم الاحتلال بأقصى من ذلك، مضيفا: "نشعر بأن هناك خطا أحمر أمريكيا عن عدم توسيع الجبهة في لبنان ولكن مع خضوع نتنياهو لحكومة اليمين المتشدد نخشى أن يكون في استعدادا لتطوير الجبهة لتكثيف العمليات".

وتابع: "إسرائيل تعرف قدرات حزب لله ولم تستخدم من قدراتها العسكرية سوى 20% فقط، ولا تعرف كيف ستتصرف مع أي تطوير ويعرف الجيش الاسرائيلي أنه لم يستطيع الصمود أمام 2500 صاروخ وبعض المسيرات إذا اطلقت بالنهار، وما يردع اسرائيل القدرات التي رسمت في هذا المحور فى لبنان".