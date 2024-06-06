شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتداءات المستوطنين على الصحفيين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والأجانب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء.



وهاجم مستوطنون متطرفون عشرات الصحفيين والطواقم الصحفية الأجنبية، بالعصي والحجارة، بعدما منعت شرطة الاحتلال الصحفيين من الوقوف في المكان المخصص لهم.



وكان الآلاف من المستوطنين قد اقتحموا البلدة القديمة في القدس المحتلة من ساحة باب العامود، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظموها في الذكرى السنوية لاحتلال المدينة عام 1967.



واعتدى المستعمرون على الصحفيين والمواطنين المقدسيين وأصحاب المحال التجارية، على مرأى من شرطة الاحتلال التي لم تتدخل، بل شاركت أيضًا في الاعتداء على المواطنين المقدسيين واعتقلت عددا منهم.



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن 1601 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح، في عدوان كبير وهمجي، بينهم أعضاء كنيست ومسؤولون اسرائيليون.

وأدى المقتحمون رقصات تلمودية استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وشارع مدينة القدس، بالتزامن مع اعتداءات نفذتها شرطة الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، والمصلين.



وانطلقت "مسيرة الاعلام الاستفزازية"، عند الساعة الثانية ظهرا من شارع يافا، باتجاه القدس المحتلة، عبر عدة مسارات تمر من بابي العامود والخليل، وصولا للمسجد الأقصى، فيما نظم مستوطنون يقطنون في بؤر استيطانية في سلوان والطور مسيرات استفزازية، باتجاه حائط البراق.