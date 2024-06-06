الخليج اليوم .. جماعة الحوثي: استهدفنا السفينة الأميركية ميرسك سيليتار في بحر العرب بمسيرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، عن استهداف ثلاث سفن تجارية في البحرين العربي والاحمر.

وزعم بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، انه تم تنفيذ عمليتان في البحر الأحمر استهدفتْ سفينتين الأولى سفينة "Roza " والأخرى سفينة" Vantage Dream ".. مبينا ان السفينتين تابعتين للشركات التي انتهكتْ قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

واوضح ان عمليتا الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما زعم المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، ان العملية الثالثة استهدفت سفينة " Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر أبريل أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.