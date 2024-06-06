الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يلتقي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأكد وزير الدفاع موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق، ونقل الأمير خالد بن سلمان تحيات القيادة السعودية وتمنياتها لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والازدهار، فضلاً عن التأكيد على حجم الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

الأمير خالد بن سلمان يؤكد لـ"العليمي"الموقف السعودي الداعم لاستقرار اليمن

وحمَّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فيما جرى أثناء الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق.