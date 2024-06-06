الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية توفالو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم في أبوظبي معالي بولسون بانابا وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجزر توفالو وسبل تعزيزها في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي بولسون بانابا والوفد المرافق ، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة لاسيما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، وسعادة راشد مطر سلطان الصيري القمزي سفير الدولة لدى نيوزيلندا والسفير غير المقيم لدى توفالو، وسعادة عمر شحادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الكاريبي والمحيط الهادئ.