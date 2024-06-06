شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين إطلاق النار على السفارة الأمريكية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان الأربعاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة- في بيان- إدانة المملكة الأردنية الهاشمية واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية المحمية بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب السفير القضاة ،عن تضامن المملكة مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.