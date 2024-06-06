شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون في شتى الميادين .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل الأردني، الأربعاء، مع ولي العهد في دولة الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح، للتهنئة بتعيينه وليا للعهد .

وتمنى العاهل الأردني، لولي العهد الكويتي، التوفيق في خدمة دولة الكويت وشعبها العزيز في ظل القيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.