شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وكوريا الجنوبية يثمنان التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ونظيره الكوري الجنوبي تشو تاى يول، التطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، والجهود المتواصلة لدعم التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدين التزامهما بتعزيزه.

وأكد عمار - خلال اللقاء الذي عقد اليوم بوزارة الخارجية بسول الأربعاء - رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية، لاسيّما في قطاعات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وصناعة مكونات السيارات.

وأعرب الوزير عن امتنانه لجمهورية كوريا على دعمها لتونس خلال المرحلة الصعبة من جائحة "كوفيد"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية.

وجدد التأكيد على موقف تونس الثابت المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاستعادة جميع أراضيه وإقامة دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة وتطهير عرقي، وهي وضعية يتعين على المجتمع الدولي معالجتها.