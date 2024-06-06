شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل.. فتح باب الانضمام لعضوية اتحاد الصحفيين الخليجيين والان نبدء بالتفاصيل

شروط العضوية



تعزيز إمكانيات الصحفيين

الدمام - شريف احمد - أعلن اتحاد الصحفيين الخليجيين فتح باب التسجيل والانضمام لعضوية الاتحاد، للصحفيين والإعلاميين الخليجيين الأعضاء في الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز والنقابات الصحفية الخليجية.وقال رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي: "نحن في اتحاد الصحفيين الخليجيين نؤمن بأهمية دعم وتطوير مهنة الصحافة والإعلام في الخليج، ونسعى دائمًا لتعزيز التواصل والتعاون بين الزملاء في هذا المجال، ونرحب بجميع الزملاء الذين يستوفون الشروط المحددة للانضمام إلى الاتحاد ونتطلع إلى إسهاماتهم القيمة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام في دولنا".وأضاف الشايجي: "يمكن لأي صحفي أو إعلامي خليجي التقدم للحصول على عضوية الاتحاد، التي ستتيح الاستفادة من فرص التطوير والتأهيل المهني والمعرفي وكافة الامتيازات التي يتيحها الاتحاد، بشرط أن يكون عضوًا في إحدى الجمعيات أو الهيئات أو الروابط أو النقابات أو الاتحادات الصحفية المنتمية إلى الاتحاد.وحدد شروط التقديم في: تقديم طلب العضوية عن طريق الجمعية أو الهيئة أو الرابطة أو النقابة أو الاتحاد أو المركز الذي ينتمي إليه صاحب الطلب، مع نسخة من بطاقة الهوية، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، مع دفع رسوم الاشتراك السنوية وقدرها 5 دنانير بحرينية أو ما يعادلها، وذلك من خلال ملء استمارة العضوية المتوفرة في الموقع الإلكتروني للاتحاد هنا.ويأتي الإعلان عن فتح باب التسجيل لعضوية الاتحاد تماشيًا مع النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد، وفي إطار اعتماد الخطة السنوية لعمل الاتحاد، التي تتضمن عدة جوانب تطويرية تسهم في تعزيز إمكانيات الصحفيين ومهاراتهم المهنية.إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تخدم قطاع الصحافة والإعلام الخليجي، وذلك في ضوء العديد من المرئيات التي ترتكز على تعزيز دور الاتحاد في العمل الخليجي المشترك، وتبادل الدعم المعلوماتي والمعرفي.إلى جانب إطلاق مبادرات تسهم في تمكين العمل الإعلامي الصحفي الخليجي في مختلف المجالات.منظمة عربية خليجيةيُذكر أن اتحاد الصحفيين الخليجيين هو منظمة عربية خليجية، مهنية، غير ربحية، تأسس في العام 2005، ويضم في عضويته الهيئات والنقابات والجمعيات والمراكز الصحفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتخذ من مملكة البحرين مقرًا له.ويسعى الاتحاد إلى إيجاد وحدة وانسجام بين المؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات الصحفية الخليجية، وتطوير التنسيق المهني وتبادل المعلومات والمواد الصحفية، وتشجيع النشر المتزامن بين المنظمات الأعضاء، والعمل على تأصيل مبادئ حرية الصحافة والصحفيين وصيانة حقوقهم، وتنمية قدرات الصحفيين.