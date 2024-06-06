شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، قرار سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.