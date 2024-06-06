شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات أممية: أكثر من مليون شخص فى غزة مهددون بالمجاعة إذا استمر القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالات أممية اليوم "الأربعاء" من أن أكثر من مليون مواطن في قطاع غزة قد يواجهون أقسى مستويات المجاعة بحلول منتصف الشهر المقبل إذا استمر الصراع.



وأوضح برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة - في تقرير مشترك - أن أزمة الجوع في "غزة" تتفاقم بسبب القيود الشديدة على دخول المساعدات الإنسانية وانهيار النظام المحلي للغذاء جراء الحرب،وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" في نشرتها الإنجليزية.



وجاء في التقرير أن الوضع يظل قاسيا في شمال القطاع المحاصر والمعزول منذ شهور بفعل القوات الإسرائيلية،مشيرا إلى تأثر حجم المساعدات الإنسانية جراء عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر "رفح".



يذكر أن أي منطقة تصنف بأنها تتعرض لمجاعة عندما يعاني 20% من الأسر من نقص شديد في الغذاء، ويعاني ما لا يقل عن 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد أو الهزال، ويموت شخصان بالغان أو أربعة أطفال يوميا من كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع ومضاعفاته.