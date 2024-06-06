شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الجزائر، اليوم الخميس، في أعمال الدورة ال112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف (سويسرا).

وأوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، في بيان، أن وزير العمل، فيصل بن طالب، سيشارك على رأس وفد ثلاثي مشكل من ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل في أعمال هذه الدورة التي تجري تحت شعار "نحو عقد اجتماعي متجدد"، والتي تتواصل أعمالها على مدار 12 يوما (من 3 إلى 14 يونيو).

ويناقش المشاركون في هذه الدورة عدة محاور أهمها موضوع "الحماية من المخاطر البيولوجية إلى جانب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وكذلك العمل اللائق واقتصاد الرعاية".

وبحسب البيان، سيحظى الملف الفلسطيني باهتمام خاص من قبل المشاركين، لاسيما وضعية العمال بالأراضي المحتلة وما يتعرضون له من قهر واضطهاد وسوء معاملة من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

ومن المنتظر أن يجري الوزير الجزائري، وفقا للبيان، على هامش المؤتمر، محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل بالدول المشاركة في الدورة.