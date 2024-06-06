شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 29 فلسطينيا فى استهداف مدرسة نازحين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فجر الخميس، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تأوى نازحين فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر في القطاع أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم النصيرات، والتي تأوي آلاف النازحين، ما أدى لارتقاء 29 شهيدًا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تأوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقه مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف، في بيان صحفي، أن هذه المجزرة المروعة وصل على إثرها لـ مستشفى شهداء الأقصى 29 شهيداً وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا في جريمة يندى لها جبين البشرية.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر يعد دليلا واضحا على مواصله ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

وحمل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيا كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.