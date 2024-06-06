شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر: التصعيد بين لبنان وإسرائيل سيلحق ضررا هائلا بأمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الولايات المتحدة من تزايد التصعيد بين إسرائيل ولبنان بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية فى الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، إن أي تصعيد للنزاع في لبنان سوف يؤدى إلى المزيد من الخسائر في الأرواح من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مشيرا إلى أن ذلك سوف يلحق ضررا هائلا بأمن إسرائيل، وأيضا بالاستقرار في المنطقة.

وأضاف ميلر، أن الولايات المتحدة، لا تزال في مرحلة تعتقد فيها أن إسرائيل "تفضل حلا دبلوماسيا".

وكان الجيش الإسرائيلى واصل في وقت سابق قصف بلدات وقرى جنوب لبنان .. فيما اندلعت حرائق كبيرة في بلدتي عيترون ومارون الراس، جراء القذائف الحارقة التي ألقتها القوات الإسرائيلية.