شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شئون الحرمين" يوجه بإقامة المعرض التوعوى الإثرائى لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏وجه رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بإقامة المعرض التوعوى الدينى الإثرائى لضيوف الرحمن فى موسم الحج لهذا العام 1445هـ لتعزيز تجربتهم الدينية، ونشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية.

وأوضح السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن المعارض الدينية التوعوية الإثرائية، تعكس حرص الرئاسة على دعم التجربة الإثرائية الدينية في المواسم الكبرى كموسم الحج، لإبراز الخدمات الدينية التوعوية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن دور المعرض هو توعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، سواء مصاحف؛أو مطويات أو كتب دينية، وتقديم تجربة دينية مميزة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعضيد مشروع إثراء تجربة ضيوف الرحمن دينياً ومعرفيًا وحضاريًا وتوعويا، عبر تنظيم المعارض الدينية الإثرائية التوعوية في إطار خطتها لموسم حج 1445هـ مع توافد الأعداد المليونية لأداء مناسك الحج.