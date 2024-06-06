شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: 90% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائى حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن تسعة من كل عشرة أطفال فى غزة يعانون من فقر غذائى حاد ولا يمكنهم الحصول على مجموعات غذائية كافية، من أجل الحفاظ على نموهم.

وذكرت المنظمة - فى تقرير نقلته قناة سى إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي استمرت لأشهر في قطاع غزة، أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، والذي كان له عواقب كارثية على الأطفال وعائلاتهم.. مشيرة إلى أن القتال في جميع أرجاء القطاع تسبب في تدمير الأراضي الزراعية، وتضور الماشية جوعا، وتدمير أسطول الصيد، بالإضافة إلى تدمير منشآت تجهيز الأغذية والمستودعات.

وأوضح التقرير أن خمس مجموعات من البيانات التي تم جمعها بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين خلصت إلى أن تسعة من كل عشرة أطفال يعيشون على مجموعتين غذائيتين أو أقل يوميا.