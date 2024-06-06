شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل أحد جنوده جراء هجوم بمسيرة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الإسرائيلى، مقتل أحد جنوده جراء هجوم بطائرة مُسيرة أطلقها حزب الله على حرفيش أمس الأربعاء، فيما أصيبت مجندة أخرى بجروح خطيرة، و8 بجروح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة.

وبحسب ما أعلنه الجيش، اليوم الخميس، ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب والاشتباكات مع حزب الله إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدة ووتيرة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وزاد حزب الله من إطلاق الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وكثف في المقابل الجيش الإسرائيلى غاراته على البنى العسكرية والتحتية للحزب في جنوب لبنان.