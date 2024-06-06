شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود، أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأعلنت الأوقاف الإسلامية، أن 1601 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس في ذكرى احتلال القدس، ونفذوا اعتداءات بحق المقدسيين وأدوا طقوسا تلمودية.