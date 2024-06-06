شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الإسلامية تتحرى هلال ذى الحجة اليوم.. باستثناء 8 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرى الدول العربية والإسلامية ، مساء اليوم الخميس، هلال ذى الحجة ومن ثم تتأكد بداية العشر من ذى الحجة غدا الجمعة 7 يونيو ويكون الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها، وفقا لتقديرات دور الإفتاء في عدد من الدول حول العالم من بينها مصر والسعودية.

وتبقى 8 دول تستطلع هلال ذى الحجة مساء الغد الجمعة، وهي المغرب، باكستان، إيران، إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وبنجلادش، وغانا؛ وعليه يبدأ شهر ذي الحجة بتلك الدول السبت 8 يونيو، ما يشير إلى أن 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى.



من جانبه ، أكد عبد الحفيظ باني، باحث الفلك المغربي، على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن رؤية هلال شهر ذي الحجة ستكون سهلة عند غروب شمس يوم الجمعة 29 ذي القعدة الموافق 7 يونيو، وفي إطار ذلك توافق غرة شهر ذي الحجة السبت 8 يونيو، وبالتالي فإن عيد الأضحى سيكون 17 يونيو، وفقا للحسابات على أن يجرى التأكيد بعد إصدار بلاغ رسمي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

من جهة أخرى ، تتحرى المملكة العربية السعودية مساء اليوم رؤية هلال شهر ذي الحجة وقد دعت المحكمة العليا في السعودية، أمس، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، لتعلن المملكة موعد عيد الأضحى المبارك عقب تحرى هلال ذى الحجة .

وقالت المحكمة العليا ، فى بيان وفق وكالة الأنباء السعودية ، نظراً لما تضمنه قرار المحكمة بأن الخميس الموافق 9 مايو 2024 كان هو غرة شهر ذي القعدة، فإن المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم.