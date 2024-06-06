شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عرفات يسجل أعلى درجة حرارة فى العالم تعادل نصف معدل غليان الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جبل "عرفات" خلال الـ24 ساعة الماضية ، أعلى درجة حرارة فى العالم بما يعادل نصف درجة غليان الماء تقريباً، وفق ما قال الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية ، وفق "سبق".

وأوضح أن عرفات سجل 48 درجة مئوية واحتل المرتبة الأولى عالمياً في درجات الحرارة، كما أشار المسند إلى قائمة المدن والمواقع بالمملكة التى سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

فيما جاء مشعر منى في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث درجة الحرراة، مسجلة 47.8 درجة مئوية، وجاءت المدينة في المرتبة الخامسة عالمياً، ثم الأحساء 46.5 مئوية في المرتبة الـ 13 عالمياً.

من جهة أخرى، قال خبير الأرصاد الجوية بالسعودية الدكتور خالد صالح الزعاق: وفق تغريدة له على "إكس": إن طبيعة الأجواء الحارة من طبيعة السعودية؛ لأنها تقع على مدار السرطان أو قريبًا منه، وتشتد الحرارة عندما تهب رياح السموم خاصة وقت الظهيرة.

وأضاف أنه خلال الـ90 يومًا القادمة تتنافس العراق وإيران والكويت والسعودية والجزائر على الدرجات الأعلى على مستوى العالم؛ خاصة المثلث الواقع بين العراق وإيران والكويت كونها تقع في مصب التسعير الذاتي وتسمى "زدحة وجمرة القيظ".