شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يلقى القبض على 4 متطرفين موالين لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربى المختصة، اليوم الخميس، من القبض على أربعة أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك للاشتباه فى تورطهم فى التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وذكر بيان للسلطات المغربية، بأن عناصر القوات الخاصة نفذت العمليات فى أوقات متزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش، التي جرت بمنازل المتطرفين، مكنت من ضبط مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى قطعة من الثوب تجسد شعار التنظيم.

وتم التحفظ على الأشخاص الأربعة المقبوض عليهم تحت الحراسة النظرية على ذمة التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.