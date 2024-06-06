الخليج اليوم .. الكويت.. حكم بالسجن 7 سنوات على وزير سابق



الرياض - كتب موسى القحطاني - قضت محكمة التمييز في الكويت، بحبس وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومواطن آخر، 7 سنوات، بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.

ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين، وفق ما أفادت صحيفة "القبس"، اليوم الخميس.

أتى ذلك بعد أن كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم

يذكر أن محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، قضت في 21 نوفمبر 2023 بسجن كل من مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطناً خليجي الجنسية)، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

كما نسبت للعرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للتربح على حساب المال العام.

نبذة عنه

وشغل مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي (2020).

كذلك شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 حتى 1 أغسطس 2022.