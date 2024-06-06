الخليج اليوم .. بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة"

الرياض - كتب موسى القحطاني - "شنغن" خليجي.. مسؤول يكشف مزايا التأشيرة السياحية الموحّدة الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
زرافة تدخل رأسها في سيارة وتلتقط طفلة.. فيديو أشعل التواصل الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
البيت الأبيض: 17 دولة تدعم مقترح بايدن بشأن غزة الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
الناتو: لا نرى تهديدا روسيا على دولنا الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
الكويت.. حكم بالسجن 7 سنوات على وزير سابق الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
مهاجم السفارة الأميركية في لبنان تحدث.. وتوقيف 16 الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
"الغذاء والدواء" في السعودية تكثّف التفتيش على المنشآت الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
"مجزرة" النصيرات.. الأونروا ترجح مقتل ما بين 35 و45 الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
في 5 أرقام مذهلة.. تفاصيل يجب معرفتها عن الاتحاد الأوروبي الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
خطوة غير متوقعة.. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤
لأول مرة.. قرار بقطع الكهرباء عن مدينة مصرية بالكامل الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤