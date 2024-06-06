اخبار الخليج

الخليج اليوم .. بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة"

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الرياض - كتب موسى القحطاني - "شنغن" خليجي.. مسؤول يكشف مزايا التأشيرة السياحية الموحّدة الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

زرافة تدخل رأسها في سيارة وتلتقط طفلة.. فيديو أشعل التواصل الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

البيت الأبيض: 17 دولة تدعم مقترح بايدن بشأن غزة الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

الناتو: لا نرى تهديدا روسيا على دولنا الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

الكويت.. حكم بالسجن 7 سنوات على وزير سابق الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

مهاجم السفارة الأميركية في لبنان تحدث.. وتوقيف 16 الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

"الغذاء والدواء" في تكثّف التفتيش على المنشآت الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

"مجزرة" النصيرات.. الأونروا ترجح مقتل ما بين 35 و45 الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

في 5 أرقام مذهلة.. تفاصيل يجب معرفتها عن الاتحاد الأوروبي الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

خطوة غير متوقعة.. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

لأول مرة.. قرار بقطع الكهرباء عن مدينة مصرية بالكامل الخميس ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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