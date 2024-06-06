شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على 16 شخصا بواقعة الهجوم على السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف 5 أشخاص على خلفية الهجوم الذي نفذه مواطن سوري ضد السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان ، وبعد مداهمات ارتفاع عدد الموقوفين بعد مداهمات جرت في منطقة البقاع شرق البلاد إلى 16 شخصا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.

في حين نقل مصدر قضائي عن المهاجم السوري "قيس الفراج"، الذي أصيب أمس بنيران الجيش إصابة بالغة أمس، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين، قوله إنه فعل ذلك "نصرةً لغزة".

كما أوضح المصدر أن المهاجم أصيب بجروح خطيرة.

فيما أفاد مسؤول أمني بأن "موظفاً لبنانياً أصيب في عينه بنيران المهاجم"، إلى ذلك، كشف أن المسلح وهو مقيم في مجدل عنجر في البقاع شرق البلاد نفّذ العملية "بمفرده".

كما بينت المعلومات أن المهاجم كان يضع "شارة تنظيم داعش" على صدره.

وكانت لقطات مصورة انتشرت للمهاجم على الأرض ملطخا بالدم، ومرتدياً سترة كتب عليها "الخلافة"، في إشارة إلى داعش، بعد أن أطلق الجيش النار عليه.