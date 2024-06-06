شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودى يعلن جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجيستية لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودى، صالح الجاسر، تمام جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح الجاسر -خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة السعودية الإخبارية، اليوم الخميس، أن مرحلة القدوم تسير بسلاسة ووتيرة ممتازة حسب الخطط الموضوعة بما يلبي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتوفير كافة الموارد البشرية والمنشأت والهياكل المختلفة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن أكثر من 47 ألف من كوادر منظومة النقل مهيأين ومزودين بكافة التجهيزات لتقديم أفضل الخدمات،

وكشف عن وجود 22 خطة لمنظومة النقل تتنوع بين الخطط التشغيلية وخطط استدامة الأعمال والطوارئ، وهذه الخطط تسير بتكامل مع الأجهزة المختلفة وتحت إشراف اللجنة العليا للحج وبالتكامل مع منظومة الحج (وزارة الحج، الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة، وبرنامج ضيوف الرحمن) وغيرها من الجهات الخدمية والأمنية التي تتكامل أعمالها تحت توجيهات القيادة السعودية.

ونوه بوجود 32 تجربة تقنية سيتم تطبيقها خلال موسم حج هذا العام، منها 17 تقنية جديدة تتنوع بين تجارب التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات وغيرها من الخدمات المتنوعة، لافتا إلى أنه تم هذا العام استخدام تقنية خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاة الرئيسي؛ لتعزيز الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، كما تم أيضا استخدام تقنية الطلاء الأبيض لتخفيض درجة الحرارة، وتم التوسع في تجربة الطلاء الأبيض للمنطقة المجاورة لمسجد نمرة وسيتم إطلاق عدد من التجارب خلال الأيام القادمة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، أنه تم التوسع هذا العام في مبادرة تخفيف درجات الحرارة بالنسبة للطرق، والتي أثبتت نجاحها بتخفيض درجات الحرارة لأكثر من 15 درجة ونشرها في أكثر من موقع ومزجها مع مبادرة الخلطة المطاطية للأسفلت، مضيفا أن موسم الحج هو موسم تكاملي والجميع يعمل كفريق واحد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن خطة الحج تشمل مرحلة التجهيز ومرحلة القدوم أيام النسك ومرحلة العودة، منوها بأن قطاع الطيران يمثل الجزء الأكبر من خطة القدوم بنسبة 97% من القادمين والمغادرين، بالإضافة إلى عدد محدود يأتي عبر البحر وعبر البر.

وأشاد الجاسر، بالجهود التي تبذلها هيئة الطيران المدني وشركة مطارات القابضة والمطارات السعودية المتعددة حيث تم تهيئة 6 مطارات لاستقبال الحجاج هذا العام ، وشركات الطيران المتعددة سواء السعودية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن عدد محطات القدوم لرحلات الحج وصل إلى حوالي 250 وجهة وهذا العدد تاريخي، مؤكدا أن الاستعدادات قائمة لمرحلة العودة من أول يوم.

