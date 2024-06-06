شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شهداء الأقصى: استقبلنا 141 شهيدا خلال آخر 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مستشفى شهداء الأقصى عن وصول 141 شهيدا للمستشفى في آخر 48 ساعة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن تسعة من كل عشرة أطفال فى غزة يعانون من فقر غذائى حاد ولا يمكنهم الحصول على مجموعات غذائية كافية، من أجل الحفاظ على نموهم.

وذكرت المنظمة فى تقرير نقلته قناة سى إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي استمرت لأشهر في قطاع غزة، أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، والذي كان له عواقب كارثية على الأطفال وعائلاتهم.. مشيرة إلى أن القتال في جميع أرجاء القطاع تسبب في تدمير الأراضي الزراعية، وتضور الماشية جوعا، وتدمير أسطول الصيد، بالإضافة إلى تدمير منشآت تجهيز الأغذية والمستودعات.