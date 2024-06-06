شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اعتراف سلوفينيا بفلسطين خطوة نحو تمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت باعتراف سلوفينيا رسميًا بدولة فلسطين. وفق "الأنباء الكويتية" .

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها ، إن هذا الاعتراف خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت موقف الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ كل الدول قرارات مماثلة تهدف الى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، كانت المملكة العربية السعودية قد أعربت عن ترحيبها بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية، قرار سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.