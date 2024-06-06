شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يوجه بتهيئة المصليات والجوامع لصلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بتهيئة مصليات الأعياد والجوامع بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

ووجه بضرورة مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر على راحة المصلين، كما تضمن التوجيه إقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون لصلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

ووجه الوزير السعودى بتوقير سبل الراحة ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل يسر وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك انعكاساً للعناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من قبل قيادة المملكة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار دعمهما المستمر لأعمال الوزارة، والتي من ضمنها عمارة المساجد والعناية بها.