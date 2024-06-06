شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى إلى رتبة رائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى الهاشمى، اليوم الخميس، عن ترقية ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، إلى رتبة رائد فى القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربى.

تجدر الإشارة إلى أن ولى العهد الأردنى تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست فى عام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، فى مجال العمليات الخاصة والقفز المظلى، والقوات البحرية، والطيران العمودى.