شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تحذر من احتمالية تفشى الكوليرا فى قطاع غزة بسبب شح المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطينى من حدوث كارثة وبائية فى غزة، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين معرضون للإصابة بالكوليرا.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، من أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشى الكوليرا بغزة بسبب شح المياه، وأكدت الوكالة أنه هناك قلق حقيقى من تفشى الكوليرا فى قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة".

وبالأمس، أعلنت الوكالة توقف محطات تحلية المياه عن العمل فى قطاع غزة فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع.

وقالت المنظمة الأممية فى بيان " إن محطات التحلية توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود فى الجيب الساحلى اللازم لتشغيلها ".. مضيفةً أن سكان قطاع غزة لم يعد لديهم ما يكفى من الماء ، مما وضعهم أمام تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت الأونروا، أن سكان القطاع بمن فيهم الأطفال يجبروا على السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على المياه، داعيةً الكيان الإسرائيلى إلى توفير الوقود للسماح لهم بالوصول إلى الماء فوراً.