شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 8 آخرين خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 8 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 8 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمالى الضفة الغربية المُحتلة.



وأفادت وزارة الصحة، فى بيان اليوم /الخميس/، بوصول 6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، من بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحى فى البطن.



من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رَصاص حي، وإصابة مواطن بعد دهسه من آلية عسكرية.



وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، وَسَط تحليق من طائرات "الأباتشي" التى أطلقت الرَّصاص باتجاه المخيم.



وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا فى شارع داخل المخيم، وقصفته بقذائف "أنيرجا".