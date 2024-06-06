شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل يدعو للموافقة على الخطة الأمريكية بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جوزيب بوريل قال إنه يجب أن يوافق الطرفان فى غزة الآن على الخطة الأمريكية المكونة من ثلاث مراحل لإيقاف الحرب.

كما أفادت القناة بأن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في النصيرات بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.