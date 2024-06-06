شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُدشن طريقا مطاطيا بين مزدلفة وعرفات لتيسير تنقل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النقل السعودى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق صالح الجاسر، تدشين طريق مطاطى مرن فى ممر المشاة بين مزدلفة وعرفات على مسافة 15 ألف متر مربع، يساعد فى تخفيف الضغط على القدم والكاحل وذلك فى ابتكار يعمل امتصاص الاجهادات ما يوفر راحة لضيوف الرحمن خلال اداء مناسك الحج .



وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للطرق السعودية عبدالعزيز العتيبي- فى تصريح لقناة الإخبارية السعودية-إن الطريق الجديد يعمل على امتصاص الاجهادات أثناء سير ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة خاصة لكبار السن والتى اثبتت الدراسات أن أكثر من 53 % من ضيوف الرحمن تتجاوز اعمارهم خمسين عاما وأن معظم هذه الفئة من ضيوف الرحمن يتعرضون للاجهاد نتيجة المشى لمسافات طويلة وعلى مناطق صلبة لذلك تم ابتكار هذه الطبقة الاسفلتية كطرق مرنة تساعدهم على المشى بشكل اكثر مرونة وبسهولة.



وأوضح أن الطبقة الاسفلتية للطريق مكونة من خلال إعادة تدوير الإطارات ما يسهم فى المحافظة على البيئة وفى نفس الوقت خدمة لضيوف الرحمن عبر أحدث الابتكارات العملية.