شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذى شنته قوات الدعم السريع السودانية يوم أمس الأربعاء ضد منطقة "ود النورة" بولاية الجزيرة بوسط السودان، والذى أدى إلى سقوط أكثر من 100 مدنى.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازى لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمى باسم أمين عام على دعم الجامعة العربية الكامل للجهود المبذولة لوقف الصراع الدائر فى السودان واستعادة دور الدولة السودانية على جميع الأصعدة.