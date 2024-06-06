شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 على الأقل إثر سقوط حافلة تقل أطفال بنهر العاصى بإدلب السورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب وفقد آخرون، إثر سقوط حافلة تقل أطفالا فى نهر العاصى قرب بلدة دركوش فى ريف إدلب الغربى شمال غربى سوريا.

وقال الدفاع المدنى السورى، إن الحادث أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم أطفال، وإصابة 20 أغلبهم من الأطفال أيضا، فى حصيلة غير نهائية.

وأضاف مدير الدفاع المدنى رائد الصالح على منصة "إكس": "فرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث فى مياه نهر العاصى عن مفقودين".

وكانت الحافلة تقل عشرات الأطفال الذين يدرسون فى معهد لتحفيظ القرآن، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لفرق الإنقاذ ومتطوعين يسبحون فى النهر بحثا عن المفقودين، بينما ينقل آخرون المصابين وجثامين المتوفين إلى خارج المياه.

ولم يتضح على الفور سبب خروج الحافلة عن مسارها، بينما أظهرت صور من مكان الحادث صخور شديدة الانحدار تطل على مجرى النهر.