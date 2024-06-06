شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج السعودى يعلن وصول 1.2 مليون حاج من مختلف دول العالم للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، وصول ما يقارب مليون ومئتى ألف حاج من مختلف دول العالم حتى اليوم /الخميس/.



وقال الربيعة -خلال مؤتمر صحفي- إن المملكة منذ تأسيسها شرفت بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخر كافة الإمكانات وتجند كل قدراتها لإنجاح موسم الحج وتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة، مشددا على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون، للتمكن من خدمتهم على أكمل وجه وتسهيل عليهم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.



وأشار إلى أن موسم حج هذا العام سيشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب فى الساعة الواحدة، للإسهام فى نقل ما يزيد عن 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة، فضلا عن العمل مع الشركاء فى وزارة الصحة على مدار الساعة لمراقبة الوضع الصحى لضيوف الرحمن.