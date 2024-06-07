شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أكبر عدد من موظفى الأمم المتحدة قُتلوا فى الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالصدمة بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على حماية موظفيها فى غزة على الرغم من أنها تبذل قُصارى جهدها فى هذا الصدد.



وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة ، اليوم/الخميس/، أن هذا جاء فى حفل حزين أقيم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لإحياء ذكرى وتكريم الموظفين الأمميين الـ 188 الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم فى عام 2023.



وأشارت الأمم المتحدة إلى أن من بين هؤلاء 135 امرأة ورجلا كانوا يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قتلوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة منذ 7 أكتوبر، وأن العديد منهم لقوا حتفهم إلى جوار عائلاتهم وداخل المجتمعات التى كانوا يخدمونها.



وقال جوتيريش "هذا هو أكبر عدد من موظفينا الذين قتلوا فى صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهى حقيقة لا يمكننا قبولها أبدا".



وكرر دعوته إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات بشكل كامل، وقال "نحن مدينون بذلك لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، وزملائهم وللعالم، إن موظفينا فى الأونروا عاشوا وماتوا كممثلين للمجتمع الدولى فى غزة، وهذا المجتمع يستحق أن يحصل على توضيح ، أنا شخصياً أشعر بالصدمة لأنه على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لم نتمكن من حماية موظفى الأمم المتحدة فى غزة".



وأضاف "على الرغم من خلافاتنا، يجب أن نتفق جميعا على أن أولئك الذين يخدمون هذه القيم تحت راية الأمم المتحدة يحق لهم الحصول على الحماية".