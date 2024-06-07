شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على إحدى جماعات المقاومة الفلسطينية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى الجماعات الفلسطينية للمقاومة المسلحة بالضفة الغربية، وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم "الخميس" أن الوزارة فرضت عقوبات على جماعة "عرين الأسود"، وهى جماعة فلسطينية للمقاومة المسلحة تتمركز فى البلدة القديمة فى نابلس بالضفة الغربية.



وجاء فى البيان أن الجماعة أعلنت فى أكتوبر 2022 مسئوليتها عن عدة عمليات إطلاق نار من سيارات فى منطقة نابلس على مركبات إسرائيلية كانت تسير بالقرب من مستوطنة إيلون موريه القريبة، مما أدى إلى إصابة سائق سيارة أجرة وإلحاق أضرار بالمركبات،كما أطلقت عدة أعيرة نارية باتجاه مستوطنة هار براخا بالضفة الغربية.



وذكر البيان أنه فى سبتمبر 2022، تسبب مقاتلو "عرين الأسود" فى إصابة وقتل مدنيين فلسطينيين خلال اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فى نابلس.



وفى أبريل 2024، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاتلى "عرين الأسود" استهدفوا القوات الإسرائيلية بالأسلحة الصغيرة عند نقطة تفتيش إسرائيلية فى نابلس،وفقا للبيان.



وأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها لجميع أعمال العنف المرتكبة فى الضفة الغربية،أيا كان مرتكبوها، وأكدت أنها سوف تستخدم الأدوات المتاحة لكشف ومحاسبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار هناك.