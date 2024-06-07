شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الدولية": 2024 هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ عام 1967 والان نبدء بالتفاصيل

حصار ومعاناة

الدمام - شريف احمد - يواجه العمال الفلسطينيون حالة تدهور شديدة في حقوق العمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو في اجتماع بجنيف "إن هذا العام هو الأصعب للعمال الفلسطينيين منذ عام 1967".وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات بشكل يخلق فرص العمل اللائق، مضيفاً أن سوق العمل في غزة يعاني منذ 17 عاماً من الحصار، ما جعل الناس هناك تقوم بأنشطة لمجرد البقاء علي قيد الحياة.وأشار جيلبرت إلى فقدان 200 ألف وظيفة في غزة منذ أكتوبر 2023، ما يعادل ثلثي إجمالي عمالة القطاع.واستجابة للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة طارئة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، للتخفيف من أثر الحرب على العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين.كما أطلقت خطة توظيف طارئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الأشخاص الأكثر تضرراً بقطاع غزة.